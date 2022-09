https://fr.sputniknews.africa/20220902/nouveaux-details-sur-la-mission-de-laiea-a-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1056054659.html

Nouveaux détails sur la mission de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporojié

Après une brève visite à la centrale nucléaire de Zaporojié visée par des frappes ukrainiennes, la délégation de l’AIEA a quitté le site, y laissant néanmoins... 02.09.2022, Sputnik Afrique

Six employés de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) resteront à la centrale nucléaire de Zaporojié après le départ de leurs collègues, a annoncé ce vendredi 2 septembre Mikhaïl Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne.La présence permanente de deux expertsSelon le groupe russe Rosenergoatom, ces six spécialistes viennent d’Albanie, d’Espagne, de Jordanie, de Lituanie et de Roumanie.Quatre d’entre eux partiront le 5 septembre, alors que les deux autres y resteront de façon permanente.Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, qui a conduit en personne la délégation de l’agence à la centrale, a promis d’y organiser une présence permanente de l’AIEA. La Russie salue cette décision, a noté M.Oulianov.Arrêt des tirsLa délégation conduite par Rafael Grossi s’est rendue à la centrale de Zaporojié pour évaluer les risques auxquels est exposé ce site nucléaire. La structure, la plus grande d’Europe, est la cible de frappes quotidiennes de l’armée ukrainienne.Dès son arrivée, l’Ukraine a cessé ses bombardements, et les frappes visant la ville d’Energodar voisine ont diminué en intensité, a déclaré ce 2 septembre le chef de l’administration militaire et civile de la région de Zaporojié, Evguéni Balitski.

