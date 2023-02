https://fr.sputniknews.africa/20230207/la-suisse-pourrait-renoncer-a-sa-neutralite-a-cause-de-lukraine-1057847286.html

La Suisse pourrait renoncer à sa neutralité à cause de l’Ukraine

La Suisse pourrait renoncer à sa neutralité à cause de l’Ukraine

Neutre depuis plus de deux siècles, la Suisse doute de la nécessité de garder ce statut, indique Reuters. Le pays est partagé entre des avis contradictoires... 07.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-07T10:38+0100

2023-02-07T10:38+0100

2023-02-07T10:44+0100

donbass. opération russe

suisse

ukraine

russie

opération militaire

armes

livraisons

neutralité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102614/14/1026141438_0:11:3076:1741_1920x0_80_0_0_14c1e4bda5d0f5bb4929d369dd9ac75a.jpg

La Suisse est sur le point de rompre avec son statut d’État neutre à cause de la pression exercée par ses partenaires européens au sujet de l’Ukraine, écrit Reuters.Après son refus de réexporter ses armements et ses munitions à l’Ukraine, une autorisation qui violerait sa neutralité, le gouvernement suisse est poussé par l’Occident à revenir sur sa décision.L’Allemagne et le Danemark avaient notamment demandé son feu vert pour le transfert de véhicules blindés suisses et de munitions pour chars antiaériens.Appels à lever le vetoIl a également soumis une motion au gouvernement pour autoriser les réexportations d'armes vers des pays partageant "des valeurs démocratiques similaires".Selon certains représentants de la grande industrie de l'armement du pays, cette restriction nuit aussi au commerce, note l’agence d’information.Entretemps, le Parti populaire suisse (UDC) de droite, le plus grand parti de la chambre basse, qui défend traditionnellement la neutralité, soutient cette décision gouvernementale.La députée verte Marionna Schlatter a également déclaré qu'autoriser les livraisons d'armes à l'Ukraine risquait de créer une "pente glissante" vers la fin de toutes les restrictions et était incompatible avec la neutralité de la Suisse.Neutre depuis plus de deux sièclesEn conformité avec son statut neutre adopté en 1815 et consacré par un traité en 1907, la Suisse interdit d’envoyer directement ou indirectement des armes aux participants d’un conflit militaire. Elle a également appliqué un embargo à part entière concernant les ventes d'armes à l'Ukraine et à la Russie.

suisse

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

suisse, ukraine, russie, opération militaire, armes, livraisons, neutralité