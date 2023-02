Les partenaires de Berlin réticents à livrer des chars à Kiev

https://fr.sputniknews.africa/20230206/les-partenaires-de-berlin-reticents-a-livrer-des-chars-a-kiev-1057843379.html

Les partenaires européens de Berlin sont toujours réticents à s’engager sur la livraison de chars à Kiev, a déclaré Kevin Kühnert, secrétaire général du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD), à la chaîne de télévision ZDF.Dans le même temps, l’homme politique a rappelé que le chancelier allemand Olaf Scholz et le ministre de la Défense du pays Boris Pistorius se sont entretenus presque quotidiennement à ce sujet, en particulier avec leurs partenaires de l'UE. Selon lui, les autorités allemandes ont du mal à recueillir tout ce qui est nécessaire pour assurer l’envoi des blindés promis, puisque les stocks d’équipements "et surtout de munitions sont limités".Livraisons de chars mis en doute?Le Spiegel a annoncé le 4 février que Berlin, qui avait déjà décidé d'envoyer des chars à Kiev, tentait de convaincre d’autres pays de participer aux livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine. Toutefois, pour l’instant, les pays européens ne se montrent pas trop enclins à le faire, selon la même source.Selon ce même magazine, le gouvernement allemand "a lancé une offensive diplomatique active" pour mener à bien la livraison prévue de Leopard 2 à l'Ukraine. Cependant, le bureau du chancelier fédéral et le ministère allemand de la Défense douteraient de plus en plus que ces projets annoncés par Olaf Scholz, puissent être mis en œuvre. Cela s’expliquerait par le manque d'engagement de la part des autres États européens.Le 25 janvier, le gouvernement allemand a confirmé qu'il enverrait 14 chars Leopard 2 en Ukraine et autoriserait d'autres pays à réexporter ces véhicules. Selon Boris Pistorius, les Leopard 2 seront dépêchés en Ukraine "d’ici fin mars". Le Royaume-Uni, la Norvège, la Pologne, la Slovaquie et la France ont aussi annoncé leur intention de fournir des chars de fabrication occidentale à Kiev. L’Ukraine compte recevoir jusqu'à 140 chars de 12 pays dans le cadre du premier lot.

