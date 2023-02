Berlin promet des Leopard 1 à Kiev: un média américain révèle leur problème

https://fr.sputniknews.africa/20230206/berlin-promet-des-leopard-1-a-kiev-un-media-americain-revele-leur-probleme-1057837470.html

Le magazine américain Military Watch a qualifié les chars Leopard 1, qui seront transférés par l’Allemagne à l’Ukraine, d’obsolètes. En cause: la "faiblesse"... 06.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-06T15:26+0100

2023-02-06T15:26+0100

2023-02-06T15:26+0100

Les chars Leopard 1, que l'Allemagne a décidé de fournir à l'Ukraine, vont créer des difficultés supplémentaires pour les forces de Kiev, rapporte le magazine américain Military Watch en citant des experts militaires.Selon le média de référence, les blindés promis sont obsolètes.Cependant, d’après le magazine, ce type de munitions est "totalement absent" des entrepôts ukrainiens.De plus, il est très peu disponible en Occident en raison de la conversion aux canons de chars de calibre 120 mm il y a plus de 40 ans.Les Leopard 1 sont les prédécesseurs du Leopard 2, blindés tant attendus par Kiev et dont Berlin a accepté fin janvier de fournir 14 exemplaires issus des équipements de l'armée allemande, la Bundeswehr.Le 3 février, le gouvernement allemand a annoncé un programme d’aide à Kiev comprenant ces blindés.Dans un entretien au quotidien Bild paru en janvier, le patron de Rheinmetall, Armin Papperger, avait affirmé avoir encore en stock environ 88 Leopard 1.Prolongation du conflitDans le contexte de l'opération spéciale russe, les États-Unis et leurs alliés de l'Otan soutiennent le régime de Kiev en lui envoyant des armes pour des dizaines de milliards de dollars. Moscou, pour sa part, a déclaré à plusieurs reprises que les livraisons d'armes occidentales ne font que prolonger le conflit et que les transports avec des armes deviennent une cible légitime.La Russie avait aussi envoyé une note de protestation aux pays membres de l'Otan au printemps 2022 en dénonçant leur décision d'envoyer des armes à Kiev.

