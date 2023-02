https://fr.sputniknews.africa/20230203/ukraine-conflit-existentiel-pour-moscou-1057812326.html

Ukraine: conflit existentiel pour Moscou?

Ukraine: conflit existentiel pour Moscou?

Des sanctions visant à tuer l'économie russe, des tentatives de déstabiliser la situation interne du pays… Les facteurs se multiplient pour que la Russie... 03.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-03T12:57+0100

2023-02-03T12:57+0100

2023-02-03T12:57+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

états-unis

sergueï lavrov

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/13/1056561512_0:80:3217:1890_1920x0_80_0_0_865d71a7beacedb882808f12fbc90b38.jpg

Par ces mots, le professeur Maxim Soutchkov, de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, commentait pour Sputnik une interview de Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie russe y indiquait que les déclarations des dirigeants occidentaux doivent être considérées comme une tentative de résoudre enfin la "question russe".S'ouvrir aux pays non occidentauxLe ministre a également mentionné que les États-Unis font la promotion d'éléments antirusses dans des pays historiquement amis de la Russie, allant de l'ex-Union soviétique à l'Afrique. Analysant les options de Moscou pour y répondre, l'expert a estimé qu'emboîter le pas aux États-Unis à cet égard serait une erreur.La Russie, de l'avis de Maxim Soutchkov, devrait plutôt s'ouvrir davantage aux pays non occidentaux ou historiquement amis. D'autre part, elle devrait soutenir la volonté de ces pays d'acquérir une plus grande autonomie stratégique vis-à-vis de l'Occident."Une question de permissivité"Commentant les propos de Sergueï Lavrov sur "la conviction américaine de sa supériorité" comme la principale raison de la confrontation actuelle de la Russie avec l'Occident, M. Soutchkov a estimé que ce "n'est pas un phénomène terrible". Mais seulement "quand on en vient à le considérer comme une idée nationale du succès".Les Américains sont en effet exceptionnels à bien des égards, car ils ont pu construire une superpuissance à partir de zéro en une période relativement courte de l'histoire. Le problème, à son avis, c'est "qu'avec plus de pouvoir sont venues plus de fierté et d'arrogance qui ont progressivement épuisé l'autoréflexion."Cela signifie une perte de compréhension de la façon dont des actes de politique étrangère peuvent se répercuter dans le monde entier, a-t-il expliqué. Or, les pères fondateurs de la nation américaine "ont travaillé méticuleusement pour construire un système de freins et contrepoids".Actuellement, les États-Unis cherchent à s'affranchir de tous les freins et à bouleverser tous les équilibres, estime l'expert. En 50 ans, les États-Unis ont dévasté, par des guerres ou des sanctions, quelques nations relativement prospères. Or, il n'y avait pas une seule organisation internationale ou un groupe d'États pour exiger que les Américains soient interdits de voyages à l'étranger ou que leur argent soit saisi au profit de ceux qu'ils ont dévastés."Ce n'est pas seulement une question d'hypocrisie de portée universelle, c'est une question de permissivité."

ukraine

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, états-unis, sergueï lavrov, conflit ukrainien