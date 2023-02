https://fr.sputniknews.africa/20230201/le-fmi-donne-son-pronostic-sur-la-croissance-de-lafrique-subsaharienne-en-2023-1057790923.html

Le FMI donne son pronostic sur la croissance de l’Afrique subsaharienne en 2023

Alors que la croissance mondiale devrait chuter en 2023 par rapport à 2022, celle d’Afrique subsaharienne devrait se maintenir à flot, d’après les nouvelles prévisions du Fonds monétaire international (FMI).Dans cette région africaine, la croissance est supposée rester modérée, à 3,8 %, comme en 2022. Cependant, elle serait en baisse par rapport à 2021 (4,7%). Une reprise réelle est prévue en 2024 (4,1%).Ces estimations plutôt positives, contrairement à celles mondiales (2,9% en 2023 contre 3,4% en 2022), semblent boostées par la progression de la croissance du Nigeria.Selon le FMI, elle s’explique par les effets favorables des "mesures prises pour résoudre les problèmes d’insécurité dans le secteur pétrolier". Après 3% en 2022, le Nigeria verrait une croissance de 3,2%. Mais ces chiffres restent quand même inférieurs par rapport à 2021 (3,6%).En revanche, l’Afrique du Sud devrait connaître un recul de plus de moitié, à 1,2%, contre 2,6% en 2022. Il s’agirait d’une baisse progressive, si l’on prend en compte les chiffres de 2021 (4,9%). Pour 2024, une légère hausse est prévue, à 0,1 point de pourcentage. L’institution internationale conditionne cette situation par la chute de la demande extérieure, des pénuries d’électricité et des contraintes structurelles.En désaccord avec la Banque mondialePubliées en janvier, les prévisions de la Banque mondiale pour ces pays de l’Afrique subsaharienne se retrouvent en léger décalage. Le Nigeria devrait enregistrer des taux de croissance de 2,9% aussi bien en 2023 qu’en 2024, d’après l’institution.Quant à l’Afrique du Sud, l’économie la plus industrialisée du continent, elle n’afficherait que 1,4% en 2023 et 1,8% en 2024.Pour l’ensemble de la région, la Banque mondiale a abaissé les perspectives de l’Afrique subsaharienne à 3,6%

