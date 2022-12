https://fr.sputniknews.africa/20221223/nigeria-la-banque-centrale-assouplit-ses-restrictions-sur-les-retraits-en-liquide-1057361841.html

Nigeria: La Banque centrale assouplit ses restrictions sur les retraits en liquide

Nigeria: La Banque centrale assouplit ses restrictions sur les retraits en liquide

Deux semaines après avoir imposé des plafonds pour le retrait hebdomadaire de liquidités, la Banque centrale du Nigeria (CNB) a dû les relever... 23.12.2022, Sputnik Afrique

La Banque centrale a reconnu dans un communiqué mercredi "le rôle vital joué par le liquide pour soutenir les communautés rurales et défavorisées et s'assurera d'une approche inclusive dans sa transition vers une société sans cash".La CBN avait décidé d'imposer ces plafonds pour limiter l'utilisation de liquide dans l'économie. Elle s'était notamment inquiétée de la contrefaçon de billets et du volume de liquide hors du système bancaire.Le 6 décembre, l'institution avait drastiquement réduit le plafond hebdomadaire de retrait de liquide pour les individus, qui était passé de 2,5 millions de nairas à 100.000 nairas.Pour les sociétés, le plafond était passé de 3 millions par jour à 500.000 nairas par semaine.

