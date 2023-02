Aide militaire à l’Ukraine: Washington joue un jeu pervers pour un homme politique français

"Quant à Macron, on ne sait pas trop quoi en penser. C’est un personnage qui cherche toujours la lumière, qui est capable de dire tout et son contraire. Aujourd’hui, est-ce que ce qu’il dit correspond à une réalité concrète? Je n’en sais rien. Macron est d’abord et avant tout un parleur, et ce n’est pas un acteur sérieux."