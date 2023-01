Le montant total de la fortune des riches africains annoncé par Forbes

https://fr.sputniknews.africa/20230131/le-montant-total-de-la-fortune-des-riches-africains-annonce-par-forbes-1057778521.html

Le continent africain compte 19 milliardaires qui résident dans sept pays, selon Forbes. Le magazine américain précise le montant de leur fortune cumulée, qui... 31.01.2023, Sputnik Afrique

Le montant total de la fortune des résidents les plus riches des pays africains était estimé à la fin de l’année 2022 à 81,5 milliards de dollars, en baisse par rapport à 2021, relate le magazine américain Forbes.Selon Forbes, la fortune de ces magnats s'est estompée au rythme des valeurs des actions dans le monde. L'indice S&P All Africa a chuté de plus de 20% au cours des neuf premiers mois de 2022, avant d'amorcer un rallye en fin d'année qui a laissé l'indice en baisse de seulement 3% jusqu'en janvier. Occasionnant ainsi une baisse de 4%. Dangote toujours en tête du classementL'industriel nigérian Aliko Dangote est la personne la plus riche pour la 12e année consécutive. Sa fortune est estimée à 13,5 milliards de dollars, contre 13,9 milliards de dollars en 2021.Le magnat sud-africain des produits de luxe Johann Rupert a conservé sa deuxième place. Pourtant, sa fortune a aussi diminué pour s’établir à 10,7 milliards de dollars contre 11 milliards de dollars en 2021.Un autre Sud-Africain, Christo Wiese, qui avait quitté les rangs des milliardaires au milieu d'un scandale comptable en 2018, revient après avoir poursuivi avec succès le détaillant Steinhoff.Sans oublier le milliardaire nigérian Abdul Samad Rabiu qui complète le quatuor des hommes les plus riches d’Afrique.D’autres fortunes africaines de la diasporaLes milliardaires africains ne sont représentés que dans sept pays sur les 54 du continent africain, précise le magazine. Ce sont l’Afrique du Sud, qui compte six milliardaires de la liste, l’Algérie (1), l’Égypte (5), le Maroc (2), le Nigéria (3), la Tanzanie (1) et le Zimbabwe (1).Selon Forbes, la liste suit la richesse des milliardaires africains qui résident en Afrique ou y ont leur activité principale. Elle ne comprend donc pas le milliardaire d'origine soudanaise Mo Ibrahim, qui est un citoyen britannique, le Sud-Africain Nathan Kirsh, qui opère à partir de Londres et un autre milliardaire résidant également dans la capitale britannique, Mohamed Al-Fayed, citoyen égyptien.Strive Masiyiwa, Zimbabwéen vivants aussi à Londres, apparaît sur la liste en raison de ses avoirs dans les télécommunications en Afrique.

