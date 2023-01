https://fr.sputniknews.africa/20230116/les-milliardaires-de-ces-deux-pays-forment-le-top-4-des-plus-riches-dafrique-1057614121.html

Les milliardaires de ces deux pays forment le top-4 des plus riches d’Afrique

Se rapprochant du podium, un milliardaire nigérian pointe désormais à la quatrième place des plus grandes fortunes d’Afrique. Selon le site d’informations... 16.01.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

afrique du sud

afrique

afrique du nord

nigeria

richesse

milliardaires

aliko dangote

Gravissant les échelons de la crème de la crème africaine, le milliardaire nigérian Abdul Samad Rabiu pointe dorénavant au quatrième rang du classement des hommes les plus riches d’Afrique. Il détrône ainsi le milliardaire égyptien Nassef Sawiris pour se placer juste derrière un compatriote et deux milliardaires sud-africains, annonce le site d’informations Billionaires.africa.En avril dernier, M.Rabiu avait déjà dépossédé le magnat des télécoms Mike Adenuga du deuxième rang des hommes le plus fortunés du Nigeria.Sur les traces de Dangoté?Tout comme Aliko Dangoté, M.Rabiu exerce dans le ciment, détenant la majorité des parts de BUA Cement, son entreprise phare qui est le deuxième groupe cimentier au Nigeria. Il a également en sa possession BUA Foods, qui est entrée en bourse en 2022.BUA Foods est l’autre segment alimentaire unifié du groupe BUA, établi au Nigeria. Ses opérations comprennent les activités de BUA Sugar Refinery Limited, BUA Oil Mills Limited, IRS Flour, IRS Pasta et BUA Rice Limited.Depuis que les actions de la société ont été cotées à la bourse nigériane il y a un an, la valeur nette de Rabiu est passée de 4,9 milliards de dollars à 7,6 milliards de dollars au moment de la rédaction de ce rapport.Malgré la flambée des prix des matières premières, les bénéfices de BUA Foods à la fin de la période de neuf mois de son exercice 2022 ont augmenté de plus de 17%, passant de 133,6 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2021 à 156,5 millions de dollars.

