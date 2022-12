https://fr.sputniknews.africa/20221206/la-fortune-dun-milliardaire-africain-fait-un-bond-de-15-milliard-de-dollars-en-30-jours-1057195845.html

La fortune d’un milliardaire africain fait un bond de 1,5 milliard de dollars en 30 jours

La fortune d'un milliardaire africain fait un bond de 1,5 milliard de dollars en 30 jours

2022-12-06

Aliko Dangote, le milliardaire africain d’origine nigériane et fondateur deDangote Group, a vu sa fortune augmenter de 1,5 milliard dollars en novembre dernier, relate l’agence Ecofin.En effet, elle est passée de 17,6 milliards de dollars au début du mois à 19,1 milliards de dollars à la fin de ce même mois. Cette augmentation est due à l’augmentation du prix de l’action de son groupe cimentier coté à la Bourse de Lagos, après plusieurs mois de baisse, d’après Bloomberg Billionaires Index.Une année mouvementée pour Dangote GroupLa fortune de M.Dangote avait fondu de 611 millions de dollars, au cours des dix premiers mois de l’année 2022, en raison notamment de la baisse du prix de l’action de Dangote Cement.Le milliardaire en tire la plus grande partie de sa fortune, puisqu’il en est l’actionnaire principal, à hauteur de 86%. Cette société est actuellement évaluée à environ 8,64 milliards de dollars, selon MarketScreener.Dangote Group (le groupe Dangote, ndlr) est un conglomérat nigérian appartenant à AlikoDangote. Son siège social se situe à Lagos, au Nigeria. Il est présent dans l'industrie du ciment, du sucre, de la farine, du sel, des pâtes, des boissons, des engrais et dans l'immobilier.Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, est également le Noir le plus riche du monde et il pointe à la 79e place des personnes les plus riches du monde.

