Ce milliardaire africain augmente sa fortune d’un milliard de dollars en 10 jours

La deuxième fortune d’Afrique, Johann Rupert, s’est enrichie grâce à sa participation dans le géant mondial de l’industrie du luxe, Richemont. 12.01.2023, Sputnik Afrique

La fortune du richissime africain Johann Rupert a atteint 11,9 milliards de dollars le 10 janvier. Rien que depuis le début de l’année, elle a ainsi augmenté d’un milliard, relate l’Agence Ecofin.Cette hausse est due à la majoration des actifs du groupe Richemont sur les Bourses suisse et africaine. À savoir que le milliardaire est l’actionnaire majoritaire du groupe.La Compagnie financière Richemont, est un groupe spécialisé dans l'industrie du luxe, fondée en 1988 par Johann Rupert. Elle se range en 4ème position mondiale dans ce domaine en 2020, selon les classements du cabinet Deloitte. L’entreprise possède un portefeuille varié de marques, tels que Dunhill, Net à Porter, Alaïa, Cartier, Delvaux et Chloé.D’après les dernières nouvelles du média Bloomberg, Johann Rupert se place actuellement au 156ème rang sur 500 dans le classement des fortunes mondiales, ce qui fait de lui le deuxième homme le plus riche d’Afrique, juste après le Nigérian Aliko Dangote.

