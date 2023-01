https://fr.sputniknews.africa/20230131/la-marine-russe-sauve-un-francais-en-plein-naufrage-dans-latlantique-1057777540.html

La Marine russe sauve un Français en plein naufrage dans l’Atlantique

La Marine russe sauve un Français en plein naufrage dans l’Atlantique

Alors que son bateau sombrait dans l’Atlantique, un Français a été secouru par un détachement de navires de la Flotte russe du Nord, avec la frégate Amiral... 31.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-31T17:57+0100

2023-01-31T17:57+0100

2023-01-31T18:02+0100

atlantique

marine russe

admiral gorchkov (frégate)

français

naufrage

navires

yacht

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1f/1057777375_0:211:3104:1957_1920x0_80_0_0_f85534fb1f0ad76d126d6b20d67e319b.jpg

Des marins de la Flotte russe du Nord ont sauvé un Français qui faisait naufrage, a déclaré ce 31 janvier la Défense russe.L'appel de détresse a été reçu dans l’Atlantique par l’équipage du pétrolier Kama. Ce navire faisait partie de la flotte dirigée par la frégate Amiral Gorchkov.Une équipe d'inspection a pris pied sur le bateau avant d'en ramener un homme et son chien à bord du pétrolier.Le naufragé naviguait en solitaire dans l’océan. Pendant la tempête, la barre de son bateau est tombée en panne, et l’eau a commencé à s’infiltrer. Le navigateur n'a pas réussi à réparer les dégâts et a finalement envoyé un signal de détresse.Le Français a reçu les premiers soins. À sa demande, il sera débarqué au port le plus proche, a ajouté le ministère russe.La mission de l’Amiral Gorchkov entamée le 4 janvier vise à assurer la présence militaire russe dans les zones stratégiques de l’Océan mondial.

atlantique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

atlantique, marine russe, admiral gorchkov (frégate), français, naufrage, navires, yacht