https://fr.sputniknews.africa/20230119/vols-dentrainement-des-pilotes-de-la-fregate-amiral-gorchkov-dans-latlantique-en-video-1057645482.html

Vols d’entraînement des pilotes de la frégate Amiral Gorchkov dans l’Atlantique en vidéo

Vols d’entraînement des pilotes de la frégate Amiral Gorchkov dans l’Atlantique en vidéo

Le groupe aérien de la frégate Amiral Gorchkov a effectué des vols et a mené une reconnaissance aérienne au-dessus de l’océan Atlantique dans des conditions... 19.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-19T15:22+0100

2023-01-19T15:22+0100

2023-01-19T15:22+0100

russie

admiral gorchkov (frégate)

ka-27

vol d'entraînement

vol de reconnaissance

atlantique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103822/41/1038224182_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81febf56682a5354bdaf1cfe2b2beb39.jpg

L’équipage d’un hélicoptère Ka-27 déployé sur la frégate russe Amiral Gorchkov s’est entraîné dans l’Atlantique dans des conditions météorologiques défavorables.L’équipage a notamment effectué des décollages et des appontages alors que le navire poursuivait sa route "afin d’entretenir son niveau d’entraînement".Il a été précisé que la mer était agitée et que le vent soufflait avec une force de 15 m/s (54 km/h).La mission de l’Amiral Gorchkov entamée le 4 janvier vise à assurer la présence militaire russe dans les zones stratégiques de l’Océan mondial.Après son déploiement en Méditerranée, la frégate poursuivra son voyage vers l'océan Indien. Ce voyage l'amènera à traverser le canal de Suez et à entrer dans la mer Rouge, où elle effectuera probablement des missions de surveillance et de reconnaissance maritimes.Une frégate armée de missiles hypersoniquesLes missiles hypersoniques Zircon (Tsirkon) qu’elle transporte à son bord peuvent voler à une vitesse de plus de 10.000 km/h et à 20 kilomètres d’altitude. Ils ont une portée de 1.000 kilomètres. D’après la Défense russe, le Zircon est le premier missile hypersonique de croisière au monde capable d’effectuer un vol aérodynamique prolongé en manœuvrant dans l’atmosphère grâce à son propre moteur.Le navire de 135 mètres de long et de 5.400 tonnes de déplacement dispose également d’autres armements de pointe polyvalents: missiles Poliment-Redut pour la défense aérienne, système Paket-NK pour la lutte anti-sous-marine, missiles Kalibr et Onyx pour la lutte antinavire et la frappe contre le sol.

russie

atlantique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, admiral gorchkov (frégate), ka-27, vol d'entraînement, vol de reconnaissance, atlantique