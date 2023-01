https://fr.sputniknews.africa/20230113/une-fregate-russe-equipee-des-zircon-passe-pres-des-cotes-francaises-1057583868.html

Une frégate russe équipée des Zircon passe près des côtes françaises

Une frégate russe équipée des Zircon passe près des côtes françaises

La nouvelle frégate russe Amiral Gorchkov qui porte à son bord des missiles hypersoniques Zircon a transité dans la Manche le 12 janvier. Cet événement a été... 13.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-13T18:36+0100

2023-01-13T18:36+0100

2023-01-13T18:37+0100

russie

otan

tsirkon (missile)

france

admiral gorchkov (frégate)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/1d/1053721436_0:17:938:545_1920x0_80_0_0_b8d0759605c73492eabca56582120385.jpg

Сonformément au plan annoncé par la Défense début janvier, la frégate russe Amiral Gorchkov, armée de missiles hypersoniques Zircon capables d'atteindre Mach 9, poursuit sa mission dans l’océan Atlantique passant près côtes françaises et britanniques.Cité par BFM TV, l’État-major des Armées français a annoncé "avoir suivi et bien suivi" le déplacement du navire qui a été aperçu au large des côtes de Boulogne-sur-Mer.Sa missionLa mise en service de la frégate Amiral Gorchkov a été annoncée par Vladimir Poutine le 4 janvier à Severomorsk, dans le nord de la Russie. Le même jour, le ministre russe de la Défense a indiqué que le navire se dirigerait vers l'océan Atlantique, avant de mettre le cap sur l'océan Indien et enfin la Méditerranée.Des missiles hypersoniques Zircon (Tsirkon) qu’il transporte à son bord peuvent voler à une vitesse de plus de 10.000 km/h et à 20 kilomètres d’altitude. Ils ont une portée de 1.000 kilomètres. D’après la Défense russe, le Zircon est le premier missile hypersonique de croisière au monde capable d’effectuer un vol aérodynamique prolongé en manœuvrant dans l’atmosphère grâce à son propre moteur.Le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, a qualifié le 5 janvier la frégate Amiral Gorchkov avec ces missiles Zircon "d’un cadeau essentiel pour le Nouvel An" de Moscou à l’Alliance. Il a alors souligné que la frégate était "partie vers les côtes des pays de l’Otan", en particulier vers les États-Unis.

russie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, otan, tsirkon (missile), france, admiral gorchkov (frégate)