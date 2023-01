https://fr.sputniknews.africa/20230131/depuis-le-zimbabwe-le-president-bielorusse-remercie-loccident-pour-les-sanctions-1057780810.html

Depuis le Zimbabwe, le Président biélorusse remercie l’Occident pour les sanctions

Les sanctions aident Minsk à tisser des liens économiques avec l’Afrique. Le Président biélorusse en a remercié les États-Unis lors de sa visite au Zimbabwe. 31.01.2023, Sputnik Afrique

C’est avec ces mots que le Président biélorusse, en visite d’État au Zimbabwe, a entamé son discours lors de la remise solennelle, ce mardi 31 janvier,d’équipements agricoles aux dirigeants de ce pays africain.Les sanctions ont permis à Minsk d’intensifier ses liens avec l’Afrique et d’y exporter notamment ses tracteurs, a déclaré Alexandre Loukachenko, cité par la chaîne Telegram Pool One, proche de son service de presse.Signatures de contrats entre le Zimbabwe et la BiélorussiePrécédemment, des contrats ont été signés entre Aftertrade DMSS et le gouvernement zimbabwéen. Ils portent sur des livraisons de tracteurs, de machines à récolter le grain et d'équipements pour un bâtiment de fabrication biélorusse, ainsi que sur la modernisation d'installations de stockage du grain.Minsk et Harare ont en outre signé un protocole d’accord sur la fourniture d’équipements pour l'industrie forestière.La cérémonie de signature s’est déroulée lors du forum d’affaires bilatéral organisé à l’occasion de la visite de M.Loukachenko, relate l’agence de presse Belta, citant le ministère biélorusse de l’Industrie.Les relations de la Biélorussie avec l'Occident se sont fortement détériorées après la présidentielle de 2020 qui a maintenu au pouvoir Alexandre Loukachenko. Les pays occidentaux et certains autres États ont progressivement imposé des sanctions contre les responsables et les entreprises biélorusses. Ces sanctions occidentales se sont accentuées en raison du soutien de Minsk à l'opération militaire spéciale russe en Ukraine.

