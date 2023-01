https://fr.sputniknews.africa/20230131/ce-pays-devient-le-premier-dafrique-a-acceder-a-internet-via-starlink-1057777208.html

Ce pays devient le premier d’Afrique à accéder à Internet via Starlink

Ce pays devient le premier d’Afrique à accéder à Internet via Starlink

Un réseau Internet à très haut débit, qui offre 1gb par seconde, a été mis en service au Nigéria. Le marché africain de l’Internet montre depuis 2020 une forte... 31.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-31T17:39+0100

2023-01-31T17:39+0100

2023-01-31T17:39+0100

afrique subsaharienne

nigeria

starlink (constellation de satellites)

spacex

elon musk

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1f/1057777053_0:386:2048:1538_1920x0_80_0_0_d140a7bc2e55c2f40959c381f3b05aa5.jpg

L’Internet haut débit débarque au Nigéria. Ce dernier devient ainsi le premier pays africain à bénéficier du service Starlink. L’annonce a été faite par l’entreprise d’Elon Musk, SpaceX, sur les réseaux sociaux.Cet accès Internet sera fourni par le déploiement de plusieurs satelllites, dont chacun pèse environ 260 kg. Pour en lancer 11. 000 et les rendre fonctionnels, il faudra donc dans les 10 milliards de dollars. Starlink offre un réseau à haut débit de 1gb par seconde, au même niveau que la 5G.Un marché en pleine croissanceStarlink a commencé à prospecter sur le marché nigérian des télécommunications en 2021. Sur fond de Covid-19, la demande a fortement augmenté. Le gouvernement nigérian a fixé pour cible de couvrir 90% du territoire avec le haut débit d’ici 2025.Starlink dispose d'un réseau de plus de 2.000 petits satellites en orbite basse au-dessus de la Terre. Des terminaux terrestres sont alors reliés à des routeurs qui permettent de générer du wifi et donc un accès Internet.

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, starlink (constellation de satellites), spacex, elon musk, internet