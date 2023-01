https://fr.sputniknews.africa/20230127/la-situation-des-chretiens-en-afrique-noire-ne-fait-quempirer-deplore-un-metropolite--1057731534.html

"La situation des chrétiens en Afrique noire ne fait qu’empirer", déplore un métropolite

"La situation des chrétiens en Afrique noire ne fait qu’empirer", déplore un métropolite

De nombreux chrétiens sont persécutés dans certains pays d’Afrique et la communauté internationale ne semble pas s’en émouvoir, déclare à Sputnik le... 27.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-27T19:37+0100

2023-01-27T19:37+0100

2023-01-27T19:37+0100

afrique subsaharienne

chrétiens

persécutions

islam

islam radical

terrorisme

nigeria

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/08/1045451641_0:146:1920:1226_1920x0_80_0_0_fef3e5abf26466442389049fe3c1f987.jpg

Les violences et discriminations envers les chrétiens ont explosé dans certains pays d’Afrique ces dernières années, à en croire les données de l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens. L’Afrique subsaharienne est particulièrement touchée, le Nigéria représentant même 89% des chrétiens tués et 90% des kidnappés dans le monde.Pourtant, devant ces flambées de violences vertigineuses, les ONG et autres organisations internationales semblent fermer les yeux. L’Afrique passe en effet au second plan pour nombre d’entre elles, comme l’explique à Sputnik le métropolite Léonide de Klin, exarque patriarcal d’Afrique.Le métropolite insiste sur le caractère spécifiquement religieux de ces persécutions, trop souvent présentés comme des affrontements politiques, interethniques ou sociaux. Il ajoute néanmoins que certaines puissances étrangères peuvent capitaliser sur les confrontations religieuses pour déstabiliser des pays. Une instrumentalisation sensible notamment en Afrique de l’Ouest, en particulier au Nigéria.Islam radicalTous les chrétiens ne sont cependant pas logés à la même enseigne sur le continent. De nombreux pays d’Afrique australe ou de l’est sont épargnés par les persécutions. Celles-ci se concentrent en réalité dans les États à population majoritairement musulmane et politiquement instables, comme le rappelle à Sputnik Natalya Voronina, chercheuse à l'Institut de l'Afrique de l'Académie des Sciences russe.Le dialogue interreligieux est primordial pour éradiquer les violences, ajoute la spécialiste. Celui-ci s’installe d’ailleurs peu à peu dans certains pays, porté par les États mais aussi par de simples bénévoles. Au Nigéria, les camps de déplacés sont ainsi organisés à 20% sur une base étatique, et les 80% restants sur des communautés chrétiennes ou musulmanes.* Organisation terroriste interdite en Russie

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, chrétiens, persécutions, islam, islam radical, terrorisme, nigeria, opinion