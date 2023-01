https://fr.sputniknews.africa/20230130/macron-na-pas-la-capacite-detre-a-la-tete-de-la-france-estime-erdogan-1057753173.html

Macron "n'a pas la capacité d’être à la tête" de la France, estime Erdogan

Le Président turc estime que son homologue français ne peut pas assumer le rôle de chef de l’État. En outre, la France perd sa crédibilité au niveau... 30.01.2023, Sputnik Afrique

La France perd sa réputation en Afrique et son Président manque de compétences pour exercer ses fonctions, a estimé le dirigeant turc.Comme la France cède ses positions en Afrique, le Togo devrait emboîter le pays à ses voisins sahéliens sur cette question, a suggéré le chef de l’État turc.La France perd son prestige non seulement sur ce continent, mais de manière générale "au sein de la communauté internationale", poursuit M.Erdogan. Enfin, Emmanuel Macron a perdu également sa crédibilité dans le Parlement de son pays, assure-t-il. En effet, son camp a fortement reculé face à la gauche et à la droite à l’issue des législatives de 2022.Politique malhonnêteM.Erdogan a aussi protesté contre la façon avec laquelle ses partenaires français exercent leur politique:Il a exprimé son souhait "que la politique internationale soit construite sur l'honnêteté". Et d’ajouter: "Là où il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de dignité".

