https://fr.sputniknews.africa/20230123/ouagadougou-confirme-avoir-demande-le-retrait-des-troupes-francaises-1057682963.html

Ouagadougou confirme avoir demandé le retrait des troupes françaises

Ouagadougou confirme avoir demandé le retrait des troupes françaises

Le gouvernement burkinabé confirme avoir demandé le retrait des troupes françaises. Basées dans le pays depuis 2018, elles devront partir dans un délai d’un... 23.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-23T14:28+0100

2023-01-23T14:28+0100

2023-01-23T15:23+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

france

présence militaire

lutte antiterroriste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/15/1056585916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a3cf68c032df9f8db181bae28ffd038.jpg

Le Burkina Faso a bel et bien décidé de mettre fin à l'accord conclu avec la France permettant le stationnement de militaires sur son sol. Mais cela ne concerne pas les liens diplomatiques entre les deux pays, a déclaré le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso.Les premières informations concernant la demande de retrait sont apparues dans les médias burkinabés en fin de semaine dernière. Le 22 janvier Emmanuel Macron a dit attendre "des clarifications" de la part du Burkina Faso.Retrait dans un moisAinsi, les troupes françaises stationnées au Burkina Faso depuis quatre ans suite à l’accord conclu le 17 décembre 2018 devront partir d’ici un mois. Le pays, en proie aux attaques djihadistes depuis 2015, héberge environ 400 soldats des forces spéciales.Ces derniers mois, après l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les tensions politiques avec la France sont montées d’un cran. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Ouagadougou pour exiger un retrait de Paris. En novembre, le chef du gouvernement burkinabé a fait savoir que le pays n’a "plus recours" à la France pour lutter contre le terrorisme. De plus, les autorités burkinabés ont fait savoir qu’elles voulaient diversifier les partenaires dans leur lutte anti-djihadiste. Le Burkina Faso n’est pas le seul pays ayant demandé le retrait des forces hexagonales. Mi-décembre, les derniers militaires français ont quitté la Centrafrique. En août 2022, Paris a mis fin à sa présence militaire au Mali.

afrique subsaharienne

burkina faso

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, france, présence militaire, lutte antiterroriste