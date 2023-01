https://fr.sputniknews.africa/20230128/un-nouveau-predicateur-radical-expulse-deurope-vers-le-maroc-1057739619.html

Un nouveau prédicateur radical expulsé d’Europe vers le Maroc

Un nouveau prédicateur radical expulsé d’Europe vers le Maroc

Après le feuilleton de l’imam Hassan Iquioussen, un autre prédicateur marocain vient d’être expulsé d’Europe. Abdelattif Rouali a été soupçonné par Berlin... 28.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-28T17:50+0100

2023-01-28T17:50+0100

2023-01-28T17:50+0100

international

allemagne

maroc

islamisme

etat islamique

terrorisme

salafisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104239/73/1042397367_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_79a9a72eb7b1b8ca5480e374fe0dda9e.jpg

L’Europe a-t-elle enfin décidé de serrer la vis à propos des prédicateurs radicaux? Tout juste trois semaines après l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen par la Belgique, voici que l’Allemagne s’y met aussi.Berlin vient en effet de renvoyer vers son pays natal le Marocain Abdelattif Rouali, a confirmé le ministère de l'Intérieur de Hesse à FOCUS. Considéré comme un prêcheur de haine, l’individu était soupçonné d’avoir entretenu des rapports avec des membres de la sphère salafiste, en particulier avec Arid Uka, terroriste ayant tué deux soldats américains à l’aéroport de Francfort en 2011.En 2009, Abdelattif Rouali avait également été accusé d’avoir recruté de jeunes musulmans pour partir faire le djihad en Afghanistan et au Pakistan. Il a ensuite entretenu des liens avec Abou Walaa, recruteur en Allemagne pour le compte de État islamique*.Sous la surveillance des autorités depuis plusieurs années, le prédicateur avait finalement quitté l’Allemagne fin 2022. Une interdiction de retour avait alors été émise à son encontre, ce qui ne l’a pas empêché de revenir clandestinement, via l’Italie. Il a finalement été interpellé le 4 janvier puis expulsé.Iquioussen et le gros raté françaisCette expulsion n’est pas sans rappeler celle de l’imam Hassan Iquioussen, mis janvier, qui avait mis en lumière les carences de l’administration française. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur avait accusé l’imam marocain d’avoir tenu des propos antisémites et misogynes, début août. Une procédure d’expulsion avait été lancée à son encontre.Mais, le Maroc avait dans un premier temps suspendu le laisser-passer consulaire du responsable religieux, bloquant de fait son expulsion. L’affaire avait finalement pris une tournure rocambolesque après la fuite d’Hassan Iquoiussen, resté introuvable pendant plusieurs jours.L’imam avait finalement pu être localisé en Belgique. Le plat pays avait alors à son tour entamé une procédure d’expulsion, qui avait finalement pu aboutir. Hassan Iquioussen avait donc atterri à Casablanca le 13 janvier. La police marocaine l’a laissé rejoindre sa famille, aucune charge n’étant retenue contre lui au Maroc.* Organisation terroriste interdite en Russie

allemagne

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, allemagne, maroc, islamisme, etat islamique, terrorisme, salafisme