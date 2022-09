https://fr.sputniknews.africa/20220831/devant-etre-expulse-de-france-limam-iquioussen-est-introuvable-1056021882.html

Devant être expulsé de France, l’imam Iquioussen est introuvable

Après que le Conseil d’État a rendu son verdict sur l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, celui-ci reste introuvable, rapporte BFM TV, se référant à une source policière.Selon la chaîne, l’homme n’a pas été trouvé après la perquisition à son domicile de Lourches, dans le Nord. Il a ainsi été inscrit au fichier des personnes recherchées et la police judiciaire a été saisie.D’après la source citée par le média, M.Iquioussen, mis en cause par les services du ministère de l’Intérieur pour des "propos antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes", pourrait se trouver en Belgique.Interrogé ce mercredi 31 août sur RMC, "sous le choc", le fils de l’imam a affirmé qu’il ne comprenait pas le dispositif déployé contre son père car il n’a jamais été condamné par la justice en France. Il a assuré "ne pas avoir de nouvelles" de lui.L’expulsion validéeLe 30 août, le Conseil d’État a donné son feu vert à l’expulsion d’Hassan Iquioussen. Pour Gérald Darmanin, cette décision est une "grande victoire pour la République".Selon l’institution, la mesure "ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale" de l’imam.Réagissant à ce verdict, son avocate, Lucie Simon, a écrit sur Twitter qu’il symbolisait "un État de droit affaibli" et déploré "un contexte alarmant de pression de l’exécutif sur le judiciaire".

