La Russie "est loin d'être isolée", affirme le Financial Times

La Russie "est loin d'être isolée", affirme le Financial Times

Le quotidien britannique Financial Times constate les avancées du Kremlin sur le continent noir. La visite de Sergueï Lavrov en Afrique du Sud en serait la... 28.01.2023, Sputnik Afrique

"Moscou est loin d'être isolé" au niveau mondial, estime Joseph Cotterill, auteur du Financial Times (FT).Une conclusion qu’il a dressée après la récente tournée du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en Afrique."Les relations chaleureuses de Pretoria avec Moscou seront mises en évidence le mois prochain lors d'exercices navals avec la Russie et la Chine", ajoute l'auteur. Les exercices auront lieu fin février.Des "non-alignés""Contrairement aux affirmations de nos détracteurs, l'Afrique du Sud n'abandonne pas sa position neutre sur le conflit russo-ukrainien" en organisant ces exercices, a déclaré cette semaine le ministère sud-africain de la Défense, rappelle le FT. L'année dernière, des actions conjointes ont été menées avec les marines américaine et française.Les règles de contrôle des armements sud-africaines interdisent leur transfert vers l'Ukraine. Cependant, une coentreprise de munitions entre le producteur d'armes sud-africain Denel et l'allemand Rheinmetall fournit des munitions aux pays de l'Otan, explique le quotidien.L'Afrique du Sud est loin d'être la seule à refuser d'être entraînée dans le conflit russo-ukrainien, note-t-il. Les pays d'Amérique latine restent également prudents. Ainsi, le Président colombien Gustavo Petro a déclaré, lors d'un sommet régional à Buenos Aires cette semaine, qu'il avait refusé une demande américaine de fourniture à l'Ukraine de stocks inutilisés d'armes de fabrication russe.

