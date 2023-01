https://fr.sputniknews.africa/20230127/les-exercices-navals-en-afrique-du-sud-annoncent-un-pole-militaire-au-sein-des-brics-pour-un-expert-1057728971.html

Les exercices navals en Afrique du Sud annoncent un pôle militaire au sein des BRICS, pour un expert

Les exercices navals en Afrique du Sud annoncent un pôle militaire au sein des BRICS, pour un expert

La Chine, la Russie et l’Afrique du Sud sont en train de faire évoluer leur alliance, estime Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense. Pour L’Afrique... 27.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-27T15:05+0100

2023-01-27T15:05+0100

2023-01-27T15:08+0100

afrique en marche

brics

afrique du sud

sergueï lavrov

russie

chine

océan indien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1b/1057728012_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6b1979e4a2980fc2551a16c546d6ed30.jpg

Les exercices navals en Afrique du Sud annoncent un pôle militaire au sein des BRICS, pour un expert La Chine, la Russie et l’Afrique du Sud sont en train de faire évoluer leur alliance, estime Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense. Pour L’Afrique en marche, il analyse les enjeux de leurs manœuvres tripartites prévues en février. Les pays des BRICS pourraient créer de cette façon un contrepoids aux alliances militaires américaines.

Les pays occidentaux ne pourront pas empêcher le développement de nouveaux centres de pouvoir, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa tournée africaine qui vient de s'achever. L'une des manifestations de la multipolarité croissante du monde pourraient être les exercices navals de l’Afrique du Sud, de la Russie et de la Chine. Les manœuvres auront lieu du 17 au 27 février 2023 au large de l’Afrique australe, dans l’océan Indien. Il s’agit du second exercice trilatéral, après l’entraînement conjoint des marines en 2019. Ces exercices interviennent après la clôture des exercices navals bilatéraux sino-russes en mer de Chine orientale du 21 au 27 décembre 2022.L'annonce des exercices a en effet provoqué, comme l'a dit Sergueï Lavrov, "des réactions mitigées" de certains pays, dont les États-Unis. Lors de sa visite en Afrique du Sud, le chef de la diplomatie russe a exprimé son étonnement quant à leurs préoccupations. Le ministre a insisté sur le droit souverain des pays à mener de telles manœuvres. Son homologue sud-africaine Naledi Pandor a confirmé que les exercices avec des États amis sont une pratique normale et il ne peut y avoir de pression de la part de pays tiers.Outre le Brésil et l'Inde, qui sont déjà membres des BRICS, d’autres États pourraient les rejoindre. Il s’agit par exemple de l’Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Iran et de l'Argentine. "Le bloc militaire émergeant au sein des BRICS à moyen et long termes aura vocation à jouer un rôle important au même titre que les alliances militaires qui se développent dans les océans Indien et Pacifique autour des États-Unis. Sans oublier la France, qui est une grande puissance maritime indo-pacifique", conclut Akram Kharief au micro de Radio Sputnik Afrique, soulignant que "dans ce sens, l’Afrique du Sud sera bien positionnée pour créer un équilibre".Ecoutez l’entretien en entier dans ce podcast !► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique du sud

russie

chine

océan indien

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

brics, afrique du sud, sergueï lavrov, russie, chine, océan indien, аудио