Les grands axes de la tournée de Lavrov en Afrique, la deuxième en six mois

"Hisser le drapeau" dans l’océan Indien, délaisser le dollar et développer les liens économiques entre l’Afrique et la Russie. Des experts observent pour... 27.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-27T13:47+0100

2023-01-27T13:47+0100

2023-01-27T13:47+0100

Des exercices militaires russo-sino-sud-africains en vue, la coopération dans le domaine des technologies spatiales avec l’Angola et la création d’une monnaie commune pour les BRICS. Voici quelques-uns des résultats du voyage qui s’achève du chef de la diplomatie russe.Cette tournée sur le continent africain de Sergueï Lavrov, la deuxième en six mois, est "un signal" aux partenaires étrangers "en opposition" qu’il ne s’agit pas d’"initiatives momentanées" de la Russie, affirme au micro de Sputnik l’africaniste Aleksandr Zdanevitch.Une intensification au grand dam de Washington qui souhaite "lutter contre les activités russes" sur le continent africain, ce que Pretoria a rigoureusement dénoncé.Pourtant, "l’équilibre des forces n’est pas en leur faveur", croit-il.Délaisser le dollarLe cap sur l'abandon du dollar sur les marchés internationaux devra entre autres se cristalliser au sein du groupe des BRICS, Sergueï Lavrov ayant évoqué des projets de création d’une monnaie commune. Une initiative "assez complexe" conjuguée à "une série d’obstacles", puisque les mécanismes avec le recours au dollar ont été travaillés pendant des décennies, indique M.Zdanevitch.Selon lui, la Chine pourrait "offrir le yuan en tant que base de réserve", mais il y a des initiatives de la part des États qui veulent faire partie des BRICS, précise l’expert, évoquant celles de l’Arabie saoudite et de l’Argentine.Les exercices dans l’océan Indien, une "occasion de hisser le drapeau"Les exercices militaires russo-sino-sud-africains prévus pour le mois de février n’ont pas encore débuté, mais "préoccupent" déjà les États-Unis, selon la porte-parole de la Maison-Blanche. Tout en soulignant une réaction "un peu trop hypertrophiée", Aleksandr Zdanevitch pointe cependant "une plus étroite coopération".Tant qu’il s’agit de manœuvres conjointes dans l’océan Indien, "c’est l'occasion de hisser le drapeau […], de montrer au monde quelques innovations. Peut-être que de nouveaux éléments seront annoncés, des prototypes, [que] les capacités de ces groupes de combat […] dans un théâtre assez vaste [seront démontrées]"."C’est prématuré de parler de la création d’un nouveau pôle de puissance", ces exercices n’étant pas les premiers en leur genre, juge auprès de Sputnik Vassili Sidorov, chercheur principal à l'Institut des études africaines de l'Académie des Sciences de Russie.Quant au sommet Russie-Afrique, pour M.Sidorov, il importe surtout sur deux plans: économique, soit l’augmentation du chiffre d’affaires qui est "relativement modeste", et humanitaire, soit, par exemple, la création d’un centre culturel russe en Afrique du Sud.

