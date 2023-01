https://fr.sputniknews.africa/20230128/-vous-netes-pas-partie-prenante-du-conflit-quetes-vous-alors-moscou-tance-encore-lotan-1057736557.html

"Vous n’êtes pas partie prenante du conflit? Qu’êtes-vous alors?": Moscou tance encore l’Otan

La livraison de chars à l’Ukraine prouve une fois de plus que les pays de l’Otan sont engagés dans le conflit en Ukraine, a déclaré la porte-parole de la... 28.01.2023, Sputnik Afrique

Les pays de l’Otan doivent arrêter de se cacher derrière leurs petits doigts en clamant qu’ils ne sont pas impliqués dans le conflit en Ukraine, a expliqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Les livraisons de chars à Kiev sont une nouvelle preuve que l’Alliance s’implique dans la confrontation.Maria Zakharova a ajouté que les citoyens de l’Otan devaient savoir ce qu’implique cet engagement de l’Alliance, qui va sans cesse croissant selon elle.Toujours plus d’armementsAvec la livraison de chars lourds à l’Ukraine, les pays de l’Otan ont mis une nouvelle pièce dans le juke-box, qui pourrait aboutir à une escalade du conflit, ont noté de nombreux observateurs.Certains, comme l’ex-eurodéputé Florian Philippot, craignent que les hostilités ne finissent par déboucher sur une guerre d’ampleur mondiale. Le hashtag#NonALa3èGuerreMondiale s’est d’ailleurs récemment répandu sur Twitter.L’Otan est passé "à un nouveau niveau" avec ses livraisons de chars, a pour sa part mis en garde Konstantin Gavrilov, chef de la délégation russe aux négociations sur la Sécurité et le contrôle des armements. Le responsable a ajouté que plus l’aide occidentale s’accentuait, plus l’opération russe s’élargissait.La surenchère n’est d’ailleurs peut-être pas terminée, puisque le Président ukrainien Volodymyr Zelenski souhaite désormais que l’Otan lui envoie des avions et des missiles de longue portée.

