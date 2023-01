https://fr.sputniknews.africa/20230126/avec-la-livraison-de-chars-a-kiev-loccident-passe-a-un-autre-niveau-de-confrontation-1057716522.html

Plus il y a d'aide occidentale pour l'Ukraine, plus l'échelle de l'opération russe s’élargit

En livrant des chars à l'Ukraine, l'Occident passe à un autre niveau de confrontation, a déclaré le chef de la délégation russe lors des pourparlers à Vienne... 26.01.2023, Sputnik Afrique

En augmentant son aide pour l'Ukraine, l'Occident provoque l’élargissement de l'échelle de l'opération spéciale, met en garde le chef de la délégation russe aux négociations sur la Sécurité et le contrôle des armements à Vienne.Si, auparavant, les négociateurs débattaient à Vienne des questions des armes légères, aujourd'hui les documents élaborés en ce sens "ont été mis de côté", a souligné Konstantin Gavrilov. Ces livraisons "ne changeront rien"Le long silence de Berlin quant aux chars Leopard pour l'Ukraine a finalement abouti à la décision d'en livrer 14. L’Allemagne a également autorisé d’autres pays à réexporter leurs blindés Leopard 2. Plusieurs Etats européens, comme l'Espagne et les Pays-Bas, ont déjà évoqué l'intention de se joindre à cette aide militaire.La Maison-Blanche a pareillement confirmé son intention de fournir à Kiev 31 chars M1 Abrams, la livraison pouvant prendre quelques mois.La Russie a à maintes reprises dénoncé l'aide militaire occidentale pour l'Ukraine. Sergueï Lavrov avait plus tôt souligné que toute cargaison contenant des armes deviendrait une cible légitime.

ukraine, russie, occident, conflit, armes, armements, états-unis, allemagne, abrams m1, leopard