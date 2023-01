Robots Mali: quand Bamako mise sur la robotique et l’intelligence artificielle

https://fr.sputniknews.africa/20230126/robots-mali-quand-bamako-mise-sur-la-robotique-et-lintelligence-artificielle-1057720217.html

Bamako tente d’ouvrir de nouveaux horizons à la jeunesse malienne et fait le pari de nouvelles technologies. Drones, médecine, jardin automatisé: le centre Robots Mali propose depuis plusieurs années d’initier le public aux joies de la robotique et de l’intelligence artificielle.La structure connaît un succès certain depuis son lancement, ses élèves ayant remporté plusieurs compétitions scientifiques sur le continent ou décroché des bourses d’études à l’étranger. Robots Mali met également l’accent sur les partenariats avec les écoles locales, pour toucher le plus large public possible, comme l’explique à Sputnik Seydou Katikon, le directeur du centre.Malgré ces réussites, des obstacles subsistent néanmoins. Le centre souhaiterait ainsi être plus amplement épaulé dans un contexte politique troublé, afin d’inscrire ses activités dans la durée.Des applications concrètesAu-delà de leur apprentissage, les élèves travaillent sur des projets concrets, qui leur permettent de se sentir utiles à la communauté et au développement du Mali, comme l’explique à Sputnik Diadji Diawara, étudiante de 19 ans.L’étudiante, qui souhaite travailler sur les énergies renouvelables au Mali, a également pu plancher sur un projet de jardin botanique automatisé, grâce au centre. Des initiatives ayant, selon elle, "un but précis vis-à-vis des réalités économiques de l’Afrique", qui permettent donc à la jeunesse de se confronter aux défis d’aujourd’hui et de demain sur le continent.

