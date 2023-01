https://fr.sputniknews.africa/20230126/allemagne-manifestation-a-munich-contre-la-livraison-des-leopard-a-kiev--video-1057720812.html

Allemagne: manifestation à Munich contre la livraison des Leopard à Kiev – vidéo

Allemagne: manifestation à Munich contre la livraison des Leopard à Kiev – vidéo

Tous les Allemands n'approuvent pas la décision de Berlin de fournir des chars à Kiev. Une manifestation pacifique a ainsi été organisée à Munich pour... 26.01.2023, Sputnik Afrique

Une manifestation s'est tenue mercredi à Munich, en Allemagne, pour protester contre la livraison de chars à l'Ukraine.L'événement a été organisé à l'initiative de München steht auf ("Munich se lève"). Celle-ci "s'engage à manifester pacifiquement pour que les gens […] vivent une vie libre et autodéterminée". "Nous défendons la vérité, des médias libres, une véritable séparation des pouvoirs et la sécurité sociale. Nous rejetons l'extrémisme", se présente-t-elle sur Telegram.Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, une foule de militants est visible. Des orateurs disent qu'ils soutiennent toutes les sortes d'aide humanitaire, médicale, etc., mais condamnent les livraisons d'armes à l'Ukraine. Selon eux, la bonne tradition de leur république consiste à ne jamais en fournir dans les zones de conflit.Le rassemblement a eu lieu sur la place centrale de Munich, en face de l'hôtel de ville. Les participants ont appelé à la paix.Des manifestations similaires ont eu lieu mercredi soir dans plusieurs villes de Thuringe et de Saxe-Anhalt ainsi qu'à Berlin.La décision de BerlinLe 25 janvier, l’Allemagne a finalement décidé de livrer à l'Ukraine 14 chars Leopard 2. Berlin a également autorisé d’autres pays à réexporter leurs blindés Leopard. Plusieurs États européens, comme l'Espagne et les Pays-Bas, ont déjà évoqué l'intention de se joindre à cette campagne d'aide militaire.En livrant des chars à l'Ukraine, l'Occident passe à un autre niveau de confrontation, a estimé le chef de la délégation russe lors des pourparlers à Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements.

