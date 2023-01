https://fr.sputniknews.africa/20230125/pas-dathletes-russes-aux-jo-de-paris-la-demande-de-zelensky-indigne-les-reseaux-sociaux-1057713658.html

Pas d’athlètes russes aux J.O. de Paris: la demande de Zelensky indigne les réseaux sociaux

Pas d’athlètes russes aux J.O. de Paris: la demande de Zelensky indigne les réseaux sociaux

Le Président ukrainien a déclenché des vagues d’indignation en réclamant le bannissement des athlètes russes des prochains Jeux olympiques. Plusieurs... 25.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-25T19:24+0100

2023-01-25T19:24+0100

2023-01-25T19:24+0100

international

volodymyr zelensky

jeux olympiques

jo 2024

emmanuel macron

réseaux sociaux

athlètes

sport

sanctions antirusses

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102716/08/1027160832_0:192:3759:2306_1920x0_80_0_0_7ba46845637f943fc6f15a8d2e803a57.jpg

Volodymyr Zelensky a encore affolé l’opinion, avec une sortie médiatique dont il a le secret. Sur Telegram, le Président ukrainien a en effet confié qu’il avait demandé à son homologue français de ne pas accepter les athlètes russes aux prochains Jeux olympiques, qui se tiendront en 2024 à Paris.Une sortie qui n’a pas manqué de provoquer l’indignation sur Twitter. Certains internautes ont ainsi reproché au Président ukrainien de s’ingérer dans l’organisation française des J.O., lui conseillant de s’en tenir aux affaires ukrainiennes.D’autres ont estimé que les athlètes n’avaient pas à payer le prix des dissensions à l’international. Beaucoup ont appelé à ne pas mélanger sport et politique.Un internaute taquin a d’ailleurs rappelé qu’Emmanuel Macron lui-même avait appelé à ne pas boycotter la Coupe du monde au Qatar, séparant football et politique.Encore plus caustique, un plaisantin implore Zelensky de prendre en main la réforme des retraites françaises, dossier chaud de ce début d’année.Sportifs russes bannisCe n’est pas la première fois que Volodymyr Zelensky tente de profiter d’un grand événement sportif pour faire avancer son agenda. Le Président ukrainien avait déjà demandé à faire une allocution pendant la finale de la Coupe du monde de football. La FIFA avait finalement refusé sa demande.Certains sportifs russes ont néanmoins déjà pâti de sanctions, depuis le début du conflit en Ukraine. Les joueurs de tennis russes et biélorusses ont notamment été bannis du dernier tournoi de Wimbledon, provoquant la colère de certains de leurs collègues. Le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, avait ainsi dénoncé une situation "perdant-perdant".L’équipe russe de football avait également été exclue de la dernière Coupe du monde au Qatar, alors qu’elle se battait pour une place de barragiste. La "Sbornaïa" avait pourtant atteint les quarts de finale lors du Mondial organisé chez elle en 2018.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, volodymyr zelensky, jeux olympiques, jo 2024, emmanuel macron, réseaux sociaux, athlètes, sport, sanctions antirusses