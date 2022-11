https://fr.sputniknews.africa/20221116/moscou-denonce-lhypocrisie-de-thomas-bach-qui-affirme-que-le-sport-nest-pas-politise-1056856614.html

Moscou dénonce l'hypocrisie de Thomas Bach qui affirme que le sport n’est pas politisé

Moscou dénonce l'hypocrisie de Thomas Bach qui affirme que le sport n'est pas politisé

La déclaration du chef du Comité international olympique, Thomas Bach, pour qui le sport international ne doit pas devenir un outil pour atteindre des... 16.11.2022, Sputnik Afrique

Dans un discours prononcé lors du sommet du G20 à Bali, Thomas Bach, à la tête du Comité international olympique (CIO), a incité les dirigeants présents à soutenir la neutralité politique du sport. Il a ajouté que les athlètes des pays en situation de conflits devraient participer aux Jeux olympiques. Pour le vice-premier ministre russe Dmitri Tchernyschenko, les propos de M.Bach "n'est qu’une façade, une tentative de voiler les actes politiques continus et évidents du CIO" et qu'elles sont "loin d'être sincères". Athlètes russes suspendus de toutes les compétitions internationalesSelon lui, en moins d'un an, "grâce à Bach et à d'autres fonctionnaires", les athlètes russes ont été suspendus de toutes les compétitions possibles à l’échelle internationale, et les athlètes paralympiques n'ont pas été autorisés à assister aux Jeux de Pékin, alors que la plupart d'entre eux étaient déjà arrivés en Chine pour s'entraîner.Le vice-premier ministre russe a estimé qu’en raison du "lobbying continu de Thomas Bach en coulisse", les fédérations internationales modifient leurs chartes et créent des précédents pour exclure les fédérations sportives russes de leurs rangs.

