Le travail de l’artillerie russe en Ukraine aurait impressionné un mercenaire britannique

Combattant étranger attaché aux forces ukrainiennes, un mercenaire britannique a reconnu l’efficacité de l’artillerie russe, selon le tabloïd britannique... 23.01.2023, Sputnik Afrique

L'armée russe réussit "incroyablement bien" les attaques d'artillerie pendant son opération spéciale en Ukraine, tel est l’avis du Britannique Christopher Perryman, qui combat dans la région de Kherson aux côtés des forces ukrainiennes, relate l’édition Express.Les attaques d'artillerie russe ont un impact et fonctionnent "incroyablement bien", a-t-il reconnu auprès de la publication.Âgé de 38 ans, cet ancien soldat d’un régiment d'infanterie de l'armée de Terre britannique a au moins 16 ans d’expérience, est-il précisé.Notant l'effet des bombardements russes, il a déclaré que les forces ukrainiennes avaient "besoin de plus de systèmes de défense aérienne sur tout le front, ainsi que de meilleures armes légères".Les frappes d’artillerie et de l’aviation, qui ont appuyé les unités d’assaut russes, ont notamment permis de libérer ce 23 janvier le village de Krasnopolievka dans la République populaire de Donetsk (RPD), selon la Défense russe.

