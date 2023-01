Berlin pourrait céder à Kiev des chars Leopard utilisés comme cibles au cours d’exercices

https://fr.sputniknews.africa/20230122/berlin-pourrait-ceder-a-kiev-des-chars-leopard-utilises-comme-cibles-au-cours-dexercices-1057675601.html

Alors que Berlin se montre toujours réticent à livrer ses chars lourds à Kiev, Der Spiegel écrit que la Bundeswehr possède au total 312 Leopard mais pourrait... 22.01.2023, Sputnik Afrique

Si Kiev désire autant les chars lourds allemands Leopard 2, il semblerait tout de même que Berlin ne soit pas prêt à en fournir les meilleurs. Ainsi, se référant à ses sources au sein de la Bundeswehr, Der Spiegel écrit que cette dernière pourrait céder les 19 modèles de Leopard 2A5.Comme précise l’hebdomadaire, les engins ne sont actuellement utilisés que pour simuler des chars ennemis lors de manœuvres, et par cette raison l’armée de terre pourrait bien s’en passer.Der Spiegel assure avoir pris connaissance d’un document classifié indiquant que l'armée allemande dispose d’un total de 312 chars Leopard 2, dont 99 se trouveraient en état de réparation et un était déjà hors service.Par conséquent, 212 chars Leopard 2 figurent dans la liste sous l'onglet "effectif de la troupe". Le document évoque différents modèles de Leopard 2 dont 2A5, 2A6, 2A7 et 2A7V. Cette dernière est la version la plus moderne du char. Selon le document, l’armée en dispose 53 exemplaires.Berlin réticentLe média attire attention sur le fait que ce dossier détaillé est daté du début de l’été alors que le 20 janvier, le nouveau chef de la Défense allemande, Boris Pestorius, assurait que Berlin lançait un inventaire des stocks de Leopard. Apparemment, il s’agit d’une autre tentative du gouvernement retarder toute prise de décision sur la livraison de ces armes lourdes.En effet, la version allemande de Business Insider a rapporté le 21 janvier, en citant plusieurs sources ministérielles, qu’une semaine avant de démissionner, l'ancienne ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, avait interdit l’inventaire des chars Leopard en service dans la Bundeswehr, craignant une pression accrue des alliés sur le chancelier Olaf Scholz pour qu'il les livre à Kiev.

