Un Su-25, trois radars US, neuf drones, 300 militaires… Ce que l’Ukraine a perdu en 24h

Ces dernières 24 heures, les troupes russes ont renforcé leurs positions avantageuses dans la région de Zaporojié et ont avancé sur l’axe de Donetsk. Près de... 22.01.2023, Sputnik Afrique

L’armée russe a réalisé de nouvelles avancées dans la région de Zaporojié, a rapporté ce 22 janvier le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération militaire. La veille, elle y avait gagné des positions avantageuses.Ces dernières 24 heures, les forces armées de Kiev ont perdu jusqu’à 85 militaires sur cet axe. Quelques avancées ont été constatées aussi dans la région de Donetsk où plus de 80 soldats ennemis ont été neutralisés.Plus de 80 militaires ukrainiens ont été tués dans la zone de Krasny Liman, lorsque les forces armées russes ont attaqué quatre diverses brigades des forces de Kiev près de Tchervonaya Dibrova et de Yampolovka, ainsi que près de la réserve forestière de Serebrianskoé.Plus de 50 militaires de Kiev ont aussi été éliminés lors de combats sur l’axe de Koupiansk, menés contre deux brigades mécanisées.Enfin, la Russie a mené des frappes de missiles contre le poste de commandement d’une brigade d’assaut près de Lezhino dans la région de Zaporojié. Un entrepôt de munitions d’artillerie a également été détruit dans cette zone.Armes détruitesUn avion d’attaque au sol Su-25 a été abattu près d’Antonovka dans la République populaire de Donetsk (RPD).Trois stations radars de contrebatterie de production américaine AN/TPQ-48, AN/TPQ-37 et AN/ТPQ-36 ont été prises pour cibles. De même que deux obusiers D-20 et deux autres D-30.La DCA russe a abattu 9 drones et intercepté deux projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS (de production américaine), ainsi qu’un missile antiradar HARM, lui aussi de production américaine.Enfin, 74 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 119 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 376 avions, 203 hélicoptères et 2.931 drones ainsi que détruit 401 systèmes de défense antiaérienne, 7.601 chars et autres blindés, 985 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.887 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 8.144 autres véhicules militaires.

