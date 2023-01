https://fr.sputniknews.africa/20230123/le-premier-ministre-centrafricain-la-russie-est-un-pays-frere-qui-a-aide-a-proteger-la-democratie-1057686530.html

Le Premier ministre centrafricain: la Russie est un pays frère qui a aidé à protéger la démocratie

Félix Moloua, le chef du gouvernement de la RCA, s’est déplacé en Russie où il a rencontrer plusieurs responsables. Quels buts visait-il ? Dans quels domaines... 23.01.2023, Sputnik Afrique

Le Premier ministre centrafricain: la Russie est un pays frère qui a aidé à protéger la démocratie Félix Moloua, le chef du gouvernement de la RCA, s’est déplacé en Russie, à Saint-Pétersbourg et à Moscou où il a rencontrer plusieurs responsables. Quels buts visait-il ? Dans quels domaines la coopération russo-centrafricaine peut-elle se renforcer? Le Premier ministre a partagé sa vision des relations entre les deux pays dans un entretien exclusif pour Sputnik Afrique!

Les relations entre Bangui et Moscou se réchauffent. Pendant son déplacement officiel dans la capitale russe, le Premier ministre de la République centrafricaine Félix Moloua a adressé au nom du Président de la République Faustin Archange Touadera ses remerciements à Vladimir Poutine, au gouvernement et au peuple russes pour avoir amélioré la situation en RCA.Avec la sécurité rétablie en RCA, Félix Moloua pense déjà à l’avenir. Il souhaite lancer des projets avec l’aide de la Russie dans différents secteurs économiques: notamment au niveau des infrastructures, de l’agriculture et de l’énergie. "Nous devons travailler aussi avec la Russie et d’autres pays sur les volets économiques pour faire face aux multiples défis auxquels le monde entier est confronté", a estimé le chef du gouvernement centrafricain. Et les BRICS ont un rôle important à jouer à cet égard.Retrouvez également dans ce numéro :- Sergueï Lavrov se rend en Afrique du Sud et répond à Sputnik sur les tentatives des États-Unis d’intimider des nations africaines;- l’eurodéputé Hervé Juvin se prononce sur la résolution européenne visant à créer un tribunal contre la Russie.Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

