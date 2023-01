https://fr.sputniknews.africa/20230123/la-russie-aidera-a-normaliser-la-situation-en-afrique-en-proie-a-des-conflits-militaires-1057683055.html

La Russie aidera à normaliser la situation en Afrique, en proie à des conflits militaires

Le chef de la diplomatie russe indique que Moscou soutiendra l’Afrique dans la régularisation de ses conflits. La Russie formera ainsi des soldats de la paix... 23.01.2023, Sputnik Afrique

La Russie contribuera activement à la stabilisation de la situation sur le continent africain, a déclaré ce 23 janvier le chef de la diplomatie russe, en visite officielle en Afrique du Sud.Notamment, le Kremlin aidera à améliorerles capacités des forces de maintien de la paix, a noté Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse avec son homologue sud-africaine Naledi Pandor.De tels soldats de la paix suivent des formations dans des établissements d’enseignement russes. Moscou aide également à équiper des missions de l’Union africaine et d’autres organisations sur le continent.Questions clefs des négociationsLe ministre russe des Affaires étrangères est en visite officielle en Afrique du Sud. C’est par ce pays qu’il débute sa tournée sur le continent africain, qui se déroule du 23 au 26 janvier 2022.Au cours des pourparlers avec la chef de la diplomatie sud-africaine, il a abordé un large éventail de sujets dont les manœuvres maritimes de l’Afrique de Sud, de la Russie et de la Chine qui se tiendront en février et l’ingérence de l’Occident dans la coopération russo-africaine.Y figurent aussi le renforcement du partenariat entre Moscou et Pretoria et les relations russo-africaines au sein des BRICS et autres structures internationales.

