"Mascarade honteuse": un homme politique français condamne une demande de Zelensky

Le Président ukrainien réclame que la France lui livre d’urgence des chars Leclerc. Florian Philippot, chef du parti Les Patriotes, a commenté cette demande de... 22.01.2023, Sputnik Afrique

Il faut accélérer la livraison des chars Leclerc! Cet appel du Président ukrainien à Paris n’est pas passé inaperçu. Florian Philippot, chef du parti français Les Patriotes, souhaite que cette situation prenne fin illico presto.M.Philippot avait déjà critiqué le soutien financier des pays occidentaux à l’Ukraine, ainsi que la fourniture d’équipements militaires aux forces armées ukrainiennes, qui selon lui prolonge le conflit.L'homme politique avait même appelé à la levée des sanctions antirusses par l'Union européenne, tout en qualifiant de "folles" les décisions de Bruxelles dans le secteur de l'énergie et de "stupides" les mesures restrictives.Des aides et une visite pour empirer la situationSelon Florian Philippot, il faudrait poser des questions à l’Ukraine, "un pays très corrompu", sur l’utilisation réelle des aides financières européennes. Faisant fi d’une quelconque interrogation, la Commission européenne avait annoncé qu’elle s’engagerait à verser 18 milliards d’euros de plus à l’Ukraine pour 2023.Qui plus est, cette aide de Bruxelles ne ferait qu’alimenter les préparatifs à la 3e Guerre mondiale dont les États-Unis ont besoin pour détruire les pays européens, toujours selon son lui. La visite du Président ukrainien aux États-Unis peut faire allusion à "la grande alliance pour la 3e guerre mondiale", pense le chef des Patriotes.Moscou mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Vladimir Poutine a appelé son objectif "la protection des personnes qui ont été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans". Les forces armées s’attellent à la tâche de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

