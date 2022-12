https://fr.sputniknews.africa/20221225/zelensky-a-washington-un-signe-precurseur-de-la-3e-guerre-mondiale-selon-philippot-1057385303.html

Zelensky à Washington, un signe précurseur de la 3e Guerre mondiale, selon Philippot

Zelensky à Washington, un signe précurseur de la 3e Guerre mondiale, selon Philippot

Réagissant à la visite de Volodymyr Zelensky à Washington, l’ancien eurodéputé Florian Philippot a estimé que les États-Unis avaient besoin d'une guerre... 25.12.2022, Sputnik Afrique

La visite du Président ukrainien aux États-Unis peut signifier "la grande alliance pour la 3è guerre mondiale", selon le chef du parti français Les Patriotes Florian Philippot.N’ayant jamais caché son attitude critique envers la prise de position de Paris vis-à-vis du conflit ukrainien, dont l’octroi d’une aide financière à Kiev, Florian Philippot a appelé cette fois à "dénoncer cette fraude et ces fous".La fameuse aide à l’UkraineLe 13 décembre, Emmanuel Macron a déclaré que plus d'un milliard d’euros seraient alloués à l’Ukraine, en plus des 18 milliards débloqués par l’Union européenne suite à un compromis avec la Hongrie.

