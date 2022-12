https://fr.sputniknews.africa/20221221/des-milliards-pour-lukraine-detournes-un-chef-de-parti-francais-propose-de-demander-des-comptes-1057343835.html

Des milliards pour l’Ukraine détournés? Un chef de parti français propose de demander des comptes

Des milliards pour l’Ukraine détournés? Un chef de parti français propose de demander des comptes

L’Ukraine recevra une nouvelle manne financière de la part de l’UE. Cependant, l’utilisation réelle de ces fonds pose question. Où finit tout cet argent?.. 21.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-21T17:47+0100

2022-12-21T17:47+0100

2022-12-21T17:47+0100

zone de contact

afrique

russie

niger

république centrafricaine

serbie

kosovo

otan

union européenne (ue)

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/15/1057343404_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1071f8173c54fb1eff10d8e2a5712b05.jpg

Des milliards pour l’Ukraine détournés? Un chef de parti français propose de demander des comptes à Kiev L’Ukraine recevra une nouvelle manne financière de la part de l’UE. Cependant, l’utilisation réelle de ces fonds pose question. Où finit tout cet argent? L’homme politique français Florian Philippot dresse un état des lieux de la situation pour Zone de Contact!

Le robinet à billets continue de couler. La Commission européenne a annoncé qu’elle s’engageait à verser 18 milliards d’euros à l’Ukraine pour 2023. Toutefois, l’UE a déjà financé massivement Kiev et la question de l’utilisation de ces fonds envoyés devrait se poser. C’est l’avis de Florian Philippot, président du parti français Les Patriotes.Interrogé sur la destination réelle du financement européen à l’Ukraine, M.Philippot pense qu’une partie de cet argent versé peut être détournée:Conséquence, l’Union européenne avec cette approche contribue à prolonger le conflit en Ukraine plutôt qu’à trouver une solution pacifique. Pour M.Philippot, cela ne fait aucun doute:"Je suis convaincu que l'objectif de ces envois d'armes et d'argent, ce n'est pas de chercher la paix, mais c'est d'entretenir le plus artificiellement et le plus longuement possible un conflit qui sert d'abord les intérêts américains."Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

russie

niger

république centrafricaine

serbie

kosovo

occident

ukraine

washington

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

afrique, russie, niger, république centrafricaine, serbie, kosovo, otan, union européenne (ue), occident, ukraine, washington, commission européenne, аудио