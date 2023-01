https://fr.sputniknews.africa/20230122/la-presence-militaire-francaise-en-afrique-va-davantage-diminuer-selon-un-ancien-diplomate-russe-1057674527.html

La présence militaire française en Afrique va davantage diminuer, selon un ancien diplomate russe

La présence militaire française en Afrique va davantage diminuer, selon un ancien diplomate russe

Si la France a maintenu une influence politique et économique sur ses anciennes colonies africaines dans la seconde moitié du XXe siècle, le système s’est... 22.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-22T16:16+0100

2023-01-22T16:16+0100

2023-01-22T16:21+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

mali

république centrafricaine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/01/1045291113_0:393:1920:1473_1920x0_80_0_0_adfdb891346d43593bbd91aca8c176d7.jpg

Quelques mois après l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les autorités de transition burkinabé viennent de demander le départ des troupes françaises. Un signe que "le développement du Burkina Faso n'est évidemment plus contrôlé par Paris", décrypte dans un entretien avec Sputnik Youri Roubinski, ancien diplomate et historien russe, spécialiste de l'histoire et de la politique françaises.Il rappelle que les autorités burkinabé ont récemment accusé la France d'inefficacité dans la lutte antiterroriste.De plus, plusieurs manifestations ont récemment eu lieu à Ouagadougou pour exiger le retrait du contingent de la France, lequel comprend 400 membres des forces spéciales françaises.En perte d’influenceYouri Roubinski, chevalier de la Légion d’honneur, note que l’influence française en Afrique a été à son apogée au XXe siècle: "Après le démantèlement du système colonial, la France a maintenu une influence politique et économique très forte dans la plupart de ses anciennes colonies. Les contingents militaires français y étaient déployés et étaient utilisés par les gouvernements de ces pays en cas de crises internes".Le retrait français d’autres anciennes coloniesLe Burkina Faso n’est pas le seul pays africain où Paris semble perdre son influence.Mi-décembre, les derniers militaires français ont quitté la Centrafrique. Ils effectuaient une mission de soutien aux Casques bleus et aux formateurs européens.En août 2022, la France a mis fin à une séquence de neuf années d’intervention militaire au Mali sur fond de brouille diplomatique avec les autorités du pays.

afrique subsaharienne

burkina faso

mali

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, mali, république centrafricaine