"C’est bien évidemment faux. La Russie voulait poursuivre ses livraisons gazières à l’UE et à l’Allemagne, elle y était prête. Mais l’Ukraine et la Pologne ont empêché les exportations postérieures. Le Nord Stream 1 a été détruit, et les Russes n’ont pas été autorisés à participer dans l’investigation. Le Nord Stream 1 a été mis hors service par les autorités allemandes."