Moscou et Minsk sont d’accord sur les objectifs à atteindre en Ukraine, affirme Lavrov

La Russie et la Biélorussie se reçoivent cinq sur cinq et sont en phase sur les objectifs à atteindre en Ukraine, a déclaré le chef de ladiplomatie russe après... 19.01.2023, Sputnik Afrique

Aucune friture sur la ligne. La Russie et son voisin biélorusse partagent des vues communes sur le conflit en Ukraine, comme a pu le constater Sergueï Lavrov en déplacement à Minsk. Le ministre russe des Affaires étrangères y a rencontré le Président Alexandre Loukachenko, pour discuter des événements en cours.Une preuve de plus de l’entente cordiale qui règne entre les deux pays, alors que Vladimir Poutine s’était déjà rendu à Minsk à la mi-décembre. Le Président russe avait discuté diplomatie et économie avec son homologue biélorusse, se félicitant notamment que les deux États aient réussi à atténuer les effets des sanctions occidentales, par un travail conjoint.Minsk craint pour ses frontièresLa Biélorussie déplore depuis plusieurs semaines les menaces que le conflit fait peser sur ses frontières. Ce 15 janvier, les forces ukrainiennes avaient encore ouvert le feu en direction de la frontière, provoquant la colère du premier vice-secrétaire du Conseil de sécurité biélorusse. Celui-ci avait déclaré que le pays se tenait prêt à répondre "à n’importe quelle provocation, d’où qu’elle vienne".Dans cette optique, Minsk a d’ailleurs déployé un groupement de troupes conjoint avec Moscou, en octobre dernier. Ces unités se tiennent prêtes à défendre les frontières ouest des deux pays, a averti Minsk, soulignant que leur rôle était purement défensif.Minsk est par ailleurs bien conscient des enjeux internationaux et a souvent déploré le jeu trouble de Washington et de l’Otan à l’Est. Fin novembre, le Président Loukachenko avait ainsi reproché aux États-Unis de vouloir "affaiblir l’Europe et piétiner la Russie" au travers de ce conflit.

