Minsk annonce que le groupement de troupes russo-biélorusse est prêt à défendre les frontières

Minsk annonce que le groupement de troupes russo-biélorusse est prêt à défendre les frontières

06.01.2023

La Biélorussie a annoncé ce 6 janvier que le groupement de troupes russo-biélorusse était prêt à défendre les frontières des deux pays.Ces unités n’ont que des objectifs de défense, a précisé Minsk.Le déploiement d’un groupement conjoint avait été annoncé en octobre dernier par les Présidents des deux pays. Dans le cadre de ces manœuvres, 9.000 soldats russes devaient arriver dans la région, ainsi que des armes et des équipements militaires. Cette décision intervient en réponse au renforcement des forces militaires de l’Otan en Pologne et dans les pays baltes, expliquait Moscou à l’époque.Ces manœuvres se tiennent dans le cadre des engagements d’entraide de l'Union de la Russie et de la Biélorussie, créée en 1997. Les troupes russo-biélorusses ont aussi mené début janvier des exercices conjoints.

