De quoi ont parlé Poutine et Loukachenko à Minsk

La Russie et la Biélorussie sont en train de minimiser, avec confiance et efficacité, l’impact des sanctions occidentales sur leurs économies, a assuré ce 19 décembre le chef du Kremlin en visite à Minsk.Son homologue biélorusse a pour sa part fait valoir que Moscou et Minsk restaient ouverts au dialogue avec l’Occident et souhaitaient que celui-ci "écoute la voix de la raison" avant de "passer à une discussion constructive sur les questions relatives à la sécurité commune et au futur ordre mondial".Vladimir Poutine a tenu à souligner que son pays n'avait pas l'intention d'"absorber" la Biélorussie, malgré les rumeurs régulièrement relatées dans la presse occidentale.Dans le même temps, le leader biélorusse a annoncé que des systèmes de missiles S-400 et Iskander récemment livrés à Minsk par Moscou venaient d'être mis en service dans le pays.Les deux dirigeants ont également évoqué les relations bilatérales dans plusieurs domaines, tels que le commerce, l’énergie, la sécurité, la coopération industrielle, agricole et militaro-technique.

