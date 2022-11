https://fr.sputniknews.africa/20221122/la-turquie-se-declare-prete-a-utiliser-les-s-400-russes-en-cas-de-menace-1057059988.html

La Turquie se déclare prête à utiliser les S-400 russes "en cas de menace"

Ankara est paré à se servir, si besoin, des systèmes de défense antimissile S-400 achetés à la Russie, a annoncé le ministre turc de la Défense. 22.11.2022, Sputnik Afrique

La Russie et la Turquie ont signé en 2017 un premier contrat sur les S-400 à 2,5 milliards de dollars. Les livraisons, qui suscitaient une vive opposition de Washington, ont été effectuées à l'été et à l'automne 2019.À l’antenne de la chaîne télévisée turque NTV, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a assuré que les systèmes de défense antimissile étaient "prêts à être utilisés sur le terrain".Achats de F-16Le ministre a également ajouté qu'Ankara cherchait à acheter des avions de combat F-16 aux États-Unis et que les tractations entre les deux parties se déroulent actuellement.

