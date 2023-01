https://fr.sputniknews.africa/20230119/le-bug-qui-passe-mal-google-seme-la-panique-au-maroc-1057646336.html

Le bug qui passe mal: Google sème la panique au Maroc

Le bug qui passe mal: Google sème la panique au Maroc

Google a créé un mouvement de panique chez les détenteurs de dirhams, en affichant un mauvais taux de conversion de la devise par rapport à l’euro. La Banque... 19.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-19T16:34+0100

2023-01-19T16:34+0100

2023-01-19T16:34+0100

international

google

maroc

devises

monnaie

euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104157/31/1041573145_0:138:1920:1218_1920x0_80_0_0_5abb179755208fb961d71fcb582de7e3.png

Les investisseurs marocains ont dû avoir des sueurs froides en ouvrant le convertisseur automatique de Google ce 18 janvier. L’outil du géant américain s’est en effet mélangé les pinceaux, affichant l’euro à plus de 18,5 dirhams. L’information a été reprise par d’autres plateformes comme Boursorama. Cette énorme dévaluation a suscité une vague d’inquiétudes sur les réseaux sociaux.Ces accès de panique sont finalement arrivé jusqu’aux oreilles de la Banque centrale marocaine, qui a pris le temps de démentir l’information. Non, le dirham ne s’est pas brutalement cassé la figure. C’est bel et bien Google qui a cafouillé.Le moteur de recherche américain a finalement corrigé son bug une heure plus tard. Cette méprise n’a heureusement pas affecté les marchés, le dirham gardant un cours stable tout au long de la journée.Bourdes en ligneEn dehors des inévitables bugs et failles de sécurité, Google commet souvent des bourdes insolites, qui font le régal des internautes. Peu avant la dernière Coupe du Monde, le moteur de recherche s’était par exemple trompé dans le calendrier des matchs, annonçant un alléchant France-Brésil en finale le 18 décembre, au détriment de l’Argentine, finalement sacrée championne.En 2015, le logiciel de reconnaissance faciale de Google avait également commis une drôle de gaffe, en assimilant des photos d’Afro-américains à des gorilles. L’entreprise avait dû s’excuser après cet incident.

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, google, maroc, devises, monnaie, euro