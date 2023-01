https://fr.sputniknews.africa/20230118/cereales-russes-pour-les-pays-dans-le-besoin-la-turquie-prete-a-epauler-moscou--1057638649.html

Céréales russes pour les pays dans le besoin: la Turquie prête à épauler Moscou

Céréales russes pour les pays dans le besoin: la Turquie prête à épauler Moscou

Ankara s’apprête à transformer des céréales russes pour pouvoir les exporter gracieusement vers les pays dans le besoin, a déclaré à Sputnik une source au... 18.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-18T18:08+0100

2023-01-18T18:08+0100

2023-01-18T18:08+0100

international

turquie

céréales

russie

exportations

blé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/08/1055787360_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_eaa215fb004947db40709f4f8729cec5.jpg

Les appels russes ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Alors que Moscou affirme depuis des semaines être prêt à livrer gratuitement des céréales aux pays nécessiteux, la Turquie semble prête à donner un coup de pouce.En première ligne pour installer les corridors céréaliers en mer Noire, Ankara se propose désormais de transformer les céréales russes pour les envoyer dans les pays les plus pauvres, comme l’a confié à Sputnik une source au sein du ministère turc de l'Agriculture.La Turquie attend désormais de nouvelles livraisons de céréales russes, dont le volume s’élevait cette année à 153 millions de tonnes.Offres russes, hypocrisie européenneLa Russie propose depuis plusieurs semaines d’envoyer ses céréales mais aussi ses engrais à titre gracieux, en direction des pays les plus pauvres. Il faut dire que depuis la mise en place des accords d’Istanbul prévoyant des corridors céréaliers en mer Noire, les pays pauvres n’ont guère vu la couleur du blé russe et ukrainien. Seul 14% du volume des céréales exportées depuis l’Ukraine ont ainsi été livrés au continent africain, contre 44% aux pays Européens, selon Ankara.Vladimir Poutine s’était déjà élevé contre cette répartition, fustigeant une "duperie totale" fin septembre. Le dirigeant russe avait plus tard accusé les Européens de continuer à agir "en colonisateurs" sur ce dossier. Même colère concernant les engrais russes, qui sont massivement bloqués dans les ports européens alors que Moscou a là encore proposé de les offrir aux plus nécessiteux.Plusieurs organisations humanitaires se sont également indignées de la situation. La Croix-Rouge a ainsi déploré que les céréales exportées des ports ukrainiens n’arrivent pas en Afrique. Une catastrophe au vu de la crise alimentaire et de la sécheresse qui sévit dans certaines régions comme la Somalie, confiait récement à Sputnik un responsable de l’organisation.

turquie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, turquie, céréales, russie, exportations, blé