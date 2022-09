https://fr.sputniknews.africa/20220927/les-cereales-ne-parviennent-pas-aux-pays-pauvres-depuis-lukraine-declare-poutine-1056319023.html

"Duperie totale": Poutine sur les céréales qui ne parviennent pas aux pays pauvres depuis l'Ukraine

"Duperie totale": Poutine sur les céréales qui ne parviennent pas aux pays pauvres depuis l'Ukraine

Tirant le bilan de la livraison des céréales depuis l'Ukraine aux pays pauvres, Vladimir Poutine a qualifié ce processus de "duperie totale". Sur 203 navires... 27.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-27T12:28+0200

2022-09-27T12:28+0200

2022-09-27T13:45+0200

vladimir poutine

céréales

ukraine

russie

produits alimentaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1056236385_0:0:2823:1589_1920x0_80_0_0_7cfc3d83966e5ef86ee320fc8fb21810.jpg

Les céréales ne parviennent pas aux pays pauvres depuis l'Ukraine, bien que la Russie ait soulevé cette question il y a longtemps, a déclaré Vladimir Poutine.Qui plus est, sur 46 navires envoyés entre le 19 et le 23 septembre, 14 ont identifié le pays intermédiaire, la Turquie, comme le pays destinataire, alors que sur les 32 navires restant 25 ont été expédiés en Union européenne.Les livraisons russes restes entravéesVladimir Poutine a également indiqué que les livraisons de céréales et engrais russes étaient toujours entravées pour le marché international.À cet égard, il a tenu à souligner que cela n’était "absolument pas lié à l’opération spéciale militaire russe dans le Donbass". Il en a imputé la responsabilité à "certains pays leaders qui ont construit leur politique de cette manière dans le domaine des finances et de l'alimentation".

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, céréales, ukraine, russie, produits alimentaires