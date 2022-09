https://fr.sputniknews.africa/20220907/poutine-presque-tout-le-grain-ukrainien-na-pas-ete-dirige-vers-des-pays-du-sud-mais-vers-lue-1056103588.html

Grain ukrainien: "l’Europe continue d’agir comme un colonisateur", selon Poutine

Lors de son discours en marge du Forum économique oriental, le Président russe a déploré que presque toutes les céréales ukrainiennes "n’ont pas été dirigées... 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T08:30+0200

2022-09-07T08:30+0200

2022-09-07T11:34+0200

"Les pays européens continuent d'agir comme des colonisateurs, trompant une fois de plus les pays en développement". C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine ce mercredi 7 septembre en marge du Forum économique oriental, commentant la situation des exportations de céréales ukrainiennes.D'après M.Poutine, la quasi-totalité des céréales exportées par l'Ukraine n'ont pas été envoyées vers des pays en développement ou dans le besoin, mais vers l'Union européenne. Cette déclaration a été faite par Vladimir Poutine au cours de son intervention ce mercredi 7 septembre, en marge du Forum économique oriental.Seuls deux navires sur 87 ont été dirigés vers des pays dans le besoin, dans le cadre du Programme alimentaire mondial des Nations unies, a-t-il souligné.Le risque d’une "catastrophe humanitaire"Le Président russe a noté que, de son côté, la Russie "a tout fait" pour que les céréales ukrainiennes soient exportées et que les intérêts "des pays affamés" soient garantis.Dans la foulée, le chef de l’État russe a souligné que le monde pourrait être confronté à "une catastrophe humanitaire sans précédent" parce que l'Occident fait venir la plupart des céréales ukrainiennes vers lui plutôt que vers les pays nécessiteux d'Afrique.De plus, M.Poutine a affirmé que 345 millions de personnes dans le monde étaient déjà confrontées à des pénuries alimentaires, soit 2,5 fois plus qu’en 2019.Le Forum économique oriental a lieu du 5 au 8 septembre sur le campus de l'Université fédérale d'Extrême-Orient sur l'île Rousski à Vladivostok.

