https://fr.sputniknews.africa/20230117/maroc-et-israel-veulent-elargir-leur-cooperation-dans-la-guerre-electronique-1057625738.html

Maroc et Israël veulent élargir leur coopération dans la "guerre électronique"

Maroc et Israël veulent élargir leur coopération dans la "guerre électronique"

Le Maroc et Israël ont convenu de renforcer leur coopération militaire en l'élargissant au renseignement et à la cybersécurité, lors d'une réunion bilatérale... 17.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-17T19:06+0100

2023-01-17T19:06+0100

2023-01-17T19:08+0100

algérie

maroc

sahara occidental

israël

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/06/1045562791_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4c85ca68fb87d527de6bbfac6d71e053.jpg

Les deux pays "se sont accordés à renforcer davantage cette coopération et à l'élargir à d'autres domaines, notamment le renseignement, la défense aérienne et la guerre électronique", a indiqué l'état-major des Forces armées royales (FAR) dans un communiqué.Cette annonce fait suite à la première réunion du comité de suivi de la coopération de défense maroco-israélienne qui s'est déroulée lundi et mardi dans la capitale marocaine, dans le cadre du rapprochement militaire entre les deux pays.La rencontre a été co-présidée par l'inspecteur général des FAR, Belkhir El Farouk, et le directeur du bureau des affaires politico-militaires du ministère de la Défense israélien, Dror Shalom.Les deux parties ont également examiné différents volets de leur coopération, dont "la logistique, la formation et les entraînements ainsi que l'acquisition et la modernisation des équipements", détaille le communiqué."Intérêts mutuels" et "soutien réciproque"Une coopération "porteuse d'intérêts mutuels et basée sur la confiance et le soutien réciproque", s'est félicité Belkhir El Farouk, le numéro deux de l'armée marocaine.En novembre 2021, l'ex-ministre israélien de la Défense Benny Gantz avait signé à Rabat un protocole d'accord encadrant les relations sécuritaires avec le Maroc.Sa visite historique avait été suivie en juillet par celle de l'ex-patron de l'armée Aviv Kochavi, la première par un chef d'état-major d'Israël dans le royaume chérifien.Le rapprochement entre le Maroc et Israël s'est accéléré depuis la normalisation diplomatique opérée en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre l'Etat hébreu et plusieurs pays arabes, soutenu par Washington.Ce rapprochement est vu d'un mauvais oeil par l'Algérie voisine, un fervent soutien des Palestiniens, exacerbant les tensions déjà vives entre les deux pays en raison de profonds désaccords au sujet du Sahara occidental.

algérie

maroc

sahara occidental

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

algérie, maroc, sahara occidental, israël